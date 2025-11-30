ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರ ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರನು ಮಂಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
Chandrama Gochar 2025: ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಬಹುದು, ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೆಲವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ಸಮಯಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರ ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರ ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಾಗಣೆಯು ತೀವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೃಷಭ, ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಾಗಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಒತ್ತಡ, ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಚಂದ್ರನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನ ಖರ್ಚು, ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಡಿಲತೆ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವೆಚ್ಚಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಹ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಚೇರಿ ರಾಜಕೀಯವು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಮುಂದೂಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಚಾರವು 8ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಅಪಘಾತಗಳು, ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆತಂಕ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ದಿನಚರಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರನು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಮನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ಅಥವಾ ವಿರೋಧಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)