ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ!!

Chandra Gochar 2026: ಏಪ್ರಿಲ್ 3ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಂದ್ರನು ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಿದನು. ಈ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಖಂಡಿತ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಏಪ್ರಿಲ್ 3ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.29ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನು ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಿದನು. ಈ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ 6ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಚೇರಿ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಷ್ಟೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬಬೇಡಿ. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಿವನನ್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಕು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಜನರಿಂದ ನೀವು ದೂರವಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀವು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸಬೇಕು.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಚಂದ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಯ 8ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮನೆಯನ್ನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಮನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಅನಗತ್ಯ ಚಿಂತೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)