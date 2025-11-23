ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ

Moon transit in Aquarius: ಗ್ರಹಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ಪ್ರತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳು ಮತ್ತು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಂದ್ರನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತರಲಿದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಶಿಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟುಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎದುರಾಗಲಿವೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ..
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇವು ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗುವುದು ಉತ್ತಮ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾದರೂ, ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ಜನರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುವ ಛಾತಿಯನ್ನ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಲು ನೀವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)