ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ, ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು!!

Moon transit April 2026: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದು ಖಚಿತ. ಇವು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈ ತಿಂಗಳ (ಏಪ್ರಿಲ್) 16, 17 ಮತ್ತು 18ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಬುಧನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಹೊಸ ಆಸೆಗಳು, ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನ ಪರವಾಗಿರುವವರು ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಕನ್ಯಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರನು ರಾಜಯೋಗವನ್ನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಇತರ 3 ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಂಪತ್ತು ಯೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೊಡುಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಯೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಂಶವಾದ ಚಂದ್ರನು 10ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರನು ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅಪರಿಚಿತ ಜನರಿಂದಲೂ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಹಿತೈಷಿ ಚಂದ್ರನು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಸ್ನೇಹಿ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಆದಾಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು-ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಯೋಗ ಸಿಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: 5ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಇತರ 3 ಗ್ರಹಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ದಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸಮಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು 3 ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಿಸುವುದರಿಂದ ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)