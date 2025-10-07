ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು, ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿ

Moon transit in Taurus: ಈ ತಿಂಗಳ (ಅಕ್ಟೋಬರ್) 9, 10 ಮತ್ತು 11ರಂದು ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಾನವಾದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವಕ್ರ ಶನಿಯ ಮೂರನೇ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಎಂಟನೇ ದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಚಂದ್ರನನ್ನ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಕನ್ಯಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಮಕರ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲಿದ್ದು, ನಿಮಗೆ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರನನ್ನ ಗುರು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಲೀಸಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ಆ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರನು ಲಾಭದಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ವಿಶೇಷ, ಆದರೆ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾದ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿಯು ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನೋಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿಯು ಶುಭ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಈ ರಾಶಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೈಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವುದು ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಹ್ವಾನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಹಾರಗಳು ಆಗಾಗ ಇರುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜನನದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯು ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರನನ್ನ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಷೇರುಗಳು, ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿದ ಲಾಭ ತರುತ್ತವೆ. ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಉಚ್ಚ ಚಂದ್ರನನ್ನ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಗಳು ಖಂಡಿತ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಯಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುತ್ತೀರಿ ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಚಂದ್ರನು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅದನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಶನಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಮನೆಯಿಂದ ಮಂಗಳ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹೊಂದುವ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕನಸು ನನಸಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಆಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)