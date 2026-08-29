/ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಾಭ!

ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಶುಭ ಫಲ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೂ, ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಹೂಡಿಕೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಸಾಲ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿಯಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಕೇವಲ ರಾಶಿಫಲದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
Chandra Gochar 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಚಂದ್ರನನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ಭಾವನೆ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ತಾಯಿ, ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ರಾಶಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಸಂಚಾರವು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ತ್ವರಿತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆ. 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪಂಚಾಂಗ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು ಚಂದ್ರನು ದಿನದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಂಭದಲ್ಲಿದ್ದು, ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಗೆ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯು ಗುರುಗ್ರಹದ ಅಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೀನ ರಾಶಿ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಆ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು? ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಹತ್ವ?: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರಕನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆ. ಚಂದ್ರನು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ರಾಶಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ದೈನಂದಿನ ರಾಶಿಫಲದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 29ರ ಪಂಚಾಂಗ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಂತರ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಈ ದಿನ ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪ್ರಭಾವವೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪಂಚಾಂಗ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಚಂದ್ರನ ಮೀನ ರಾಶಿ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೈಗೂಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರ ಪರಿಚಯವಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದಲೂ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಜಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ವಾತಾವರಣ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಫಲವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಸ್ವತಃ ಚಂದ್ರ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ, ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಲಿಯುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸವೊಂದು ಮತ್ತೆ ವೇಗ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆಯಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಚಂದ್ರನ ಮೀನ ರಾಶಿ ಸಂಚಾರವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಶುಭಕರವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಣ ಕೈಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹಣ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)