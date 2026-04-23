ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ ಖಚಿತ! ಭಾರೀ ಧನಲಾಭ

Chandra Gochar 2026: ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಿಂದ ತನ್ನದೇಯಾದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:14ಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನದೇಯಾದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಈ ಸಂಚಾರವು ಚಂದ್ರನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರಂದು ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನು ವಾಕ್, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ತರಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ನೀವು ಹಣ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಜನರು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆದ ಹಣ ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ನೀವು ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪರಿಚಿತ ಮೂಲದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನ ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿಂದ ನೀವು ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

