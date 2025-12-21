ಶನಿಯ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ

Moon Transit 2025: ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1.36ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರರ್ಥ ಚಂದ್ರನು ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಾದ ಮಕರ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಶನಿಯ ರಾಶಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಈ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23ರವರೆಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಾದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು. ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ. ಆ ದುರಾದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದ ನಂತರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಜನರನ್ನ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅನಗತ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀವು ಗಣೇಶನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಮೇವು ತಿನ್ನಿಸಬೇಕು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಯಾರನ್ನೂ ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ; ಹಿತೈಷಿಗಳಂತೆ ಕಾಣುವವರು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವೇ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದ ನಂತರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು; ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಸಭ್ಯ ಭಾಷೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಚಂದ್ರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪಠಿಸಬೇಕು.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗಲೂ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕೀಲು ನೋವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀವು ಶಿವನನ್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)