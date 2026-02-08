ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು

Chandr Gochar 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನ ಶುಭ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಥಾನವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತಾರೀಖಿನ ರಾತ್ರಿ 1.11ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಕೆಳಗಿನ ರಾಶಿಯಾದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಜನವರಿ 10ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ; ಅಜಾಗರೂಕತೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಚಂದ್ರ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪಠಿಸಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರು ಮನೆಯಾದ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶೀತ ಮತ್ತು ಜ್ವರದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀವು ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಧನು ರಾಶಿ: ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ. ನೀವು ಹಣ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದನ್ನೂ ಸಹ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)