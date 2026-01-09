ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು ಎಚ್ಚರ..!

Moon transits Virgo: ಜನವರಿ 8ರಂದು ಚಂದ್ರನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಿದನು. ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 6.44ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಜನವರಿ 11ರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯವರೆಗೂ ಅದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಬುಧನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಾವ ಪರಿಹಾರಗಳು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿವೆ. ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಶಿವನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಹಿರಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ನೀತಿಯನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಅನಗತ್ಯ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕೂಟಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಜನರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀವು ಶಿವ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನ ಪಠಿಸಬೇಕು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಚಲಿತರಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಬಹುದು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀವು ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಶಿವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪಠಿಸಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)