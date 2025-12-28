English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ

ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರವು ಆಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚಂದ್ರನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಈ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಲದೆ.

Chandra Gochar 2025: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಚಂದ್ರನು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾದನು, ಇದನ್ನ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
 
ಚಂದ್ರ ಸಂಚಾರದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಹತ್ವ: ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ರಾಹು, ಇದು ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆ, ಆಸೆ ಈಡೇರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ಈ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ವೇಗವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕರಿಗೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಬಹುದು.

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅನೇಕ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದೇಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಈ ಸಂಚಾರವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಬಹುಕಾಲದ ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆದೇಶಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಯಸಿದ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

