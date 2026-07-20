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Hair Care: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ; ಕೂದಲಿಗೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

Written ByPrajwal B
Published: Jul 20, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:52 PM IST

Hair Care: ದಿನನಿತ್ಯ ತಲೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ. 
 

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Hair Tips: ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಆರೈಕೆ (Hair Care) ಮಾಡೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹುಡುಗರು, ಹುಡುಗಿಯರು ಎನ್ನದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರು ಕೂಡಾ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಕೂಡಾ ಒಂದು.  

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ದಿನನಿತ್ಯ ತಲೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ತೇವಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೂದಲು ಬಾಚುವಾಗ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.   

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ಅಲ್ಲದೆ, ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ನೆತ್ತಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಕೂದಲು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಅನೇಕ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಬೆವರು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ನೆತ್ತಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು.  

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ಕೂದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಯಾವಾಗ? ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಲಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಒಣ, ಒರಟಾದ ಅಥವಾ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲು ಇರುವ ಜನರು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.   

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ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅಥವಾ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ. ಇದು ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೂದಲನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.   

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ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಲಹೆಗಳು ತುಂಬಾ ಒಣಗಿದ ಕೂದಲು ಅಥವಾ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲು ಇರುವವರು, ಅವರ ನೆತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಮರುದಿನ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಬಹುದು.  ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

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ಯುಎಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಯಾವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)  

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