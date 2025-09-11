ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ಜನರನ್ನೇ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ.! ಆಘಾತಕಾರಿ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗ

Beer and Mosquito bites : ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಕಚ್ಚುವುದು ಕಡಿಮೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಏಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ನೀವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬಿಯರ್ನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅನೇಕ ಜನರು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಇದು ನಿಜ, ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವ ಜನರಿಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವ ಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ರಾಡ್ಬೌಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಜ್ಮೆಗೆನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಅವರ ತಂಡ ನಡೆಸಿದೆ.
ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಯೋಆರ್ಕ್ಸಿವ್ ಎಂಬ ಸಂಶೋಧನಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಏಕೆ ಕಚ್ಚುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ಈ ತಂಡವು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಲೋಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮತ್ತು 500 ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸಿತು.
ಆ ಸಂಗೀತ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್-ಅಪ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ತದನಂತರ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ, ಅಂದರೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಜೊತೆಗೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಭಾಗವಹಿಸುವವರನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಕೇಳಲಾಯಿತು, ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳಿದ್ದವು, ಇದರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಜನರ ಕೈಗಳನ್ನು ವಾಸನೆ ಮಾಡಬಲ್ಲವು ಆದರೆ ಕಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ನಂತರ, ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದವು, ಅವು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದವು. ಬಿಯರ್ ಕುಡಿದ ಜನರು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ .35 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಹಾಸಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ (ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ) ಜನರಿಂದಲೂ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಸುವ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದ ಜನರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ದೇಹದ ವಾಸನೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದು, ಹೆಚ್ಚು ಬೆವರುವುದು, ಇದು ಅವರ ದೇಹದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ವಾಸನೆಯು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 350 ಅಡಿ ದೂರದಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.