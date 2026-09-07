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ಸಂಜೆಯಾದರೇ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟವೇ.. ಈ ಎಲೆ ಕಿವುಚಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿ ಬಳಿ ಇಡಿ ವಾಸನೆಗೇ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ !

Written ByChetana Devarmani
Published: Sep 07, 2026, 05:46 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 05:46 PM IST

Mosquito Repellent Plants: ಸಂಜೆಯಾದರೇ ಸಾಕು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಪಡೆಯಲು ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. 
 

Mosquito repellent plants 1/3

ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕ ಸಸ್ಯ

ಸಂಜೆಯಾದರೇ ಸಾಕು ಸೊಳ್ಳೆ, ಕೀಟಗಳ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.  

Mosquito repellent2/3

ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕ

ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆಯೂ ಅನೇಕ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿವೆ. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಕಣ್ಣು ಉರಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೋರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

Lemon Grass3/3

ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್‌

ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್‌ ಗಿಡದ ಎಲೆ ನಿಂಬೆಯಂತೆ ವಾಸನೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಗಿಡದ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೀಟಗಳು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಯ ಬಳಿ ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್‌ ನೆಟ್ಟರೆ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

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