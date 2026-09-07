/ಸಂಜೆಯಾದರೇ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟವೇ.. ಈ ಎಲೆ ಕಿವುಚಿ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿ ಬಳಿ ಇಡಿ ವಾಸನೆಗೇ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ !

Mosquito Repellent Plants: ಸಂಜೆಯಾದರೇ ಸಾಕು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಪಡೆಯಲು ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಸಂಜೆಯಾದರೇ ಸಾಕು ಸೊಳ್ಳೆ, ಕೀಟಗಳ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆಯೂ ಅನೇಕ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿವೆ. ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಕಣ್ಣು ಉರಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೋರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಗಿಡದ ಎಲೆ ನಿಂಬೆಯಂತೆ ವಾಸನೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಗಿಡದ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕೀಟಗಳು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಯ ಬಳಿ ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ನೆಟ್ಟರೆ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.