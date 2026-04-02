ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯಂದೇ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಧ್ರುವ ಯೋಗ.. 5 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ, ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ

Hanuman Jayanti Shubh Yoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಹನುಮ ಜಯಂತಿ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು ಈ ದಿನ ವ್ಯಾಘಾತ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಧ್ರುವ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯ ಜನರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಂದು (ಗುರುವಾರ 02, 2026) ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿನ ಗ್ರಹಗಳ ಕಮಾಂಡರ್ ಮಂಗಳ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಧ್ರುವ ಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯನ್ನೇ ನೀಡಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ..
ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯಂದು ಧ್ರುವ ಯೋಗ ರಚನೆಯು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರಲಿದ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹೊಸ ಮನೆ, ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ.
ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯಂದು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಧ್ರುವ ಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುವರು. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೆಚ್ಚಲಿದ್ದು ಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಸುಯೋಗವೂ ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ.
ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯಂದು ಧ್ರುವ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಹಲವು ಆಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಮದುವೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿವಾಹ ಯೋಗ ಏರ್ಪಡಲಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು, ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ, ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ.
ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯಂದು ಧ್ರುವ ಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಂಡಿಯೂರುವರು. ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ನಡುವೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿವೆ.
ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯಂದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಧ್ರುವ ಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ತಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವೂ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.