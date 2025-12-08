ಭಾರತೀಯರು ಹೆಚ್ಚು ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ! ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳಂತೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಊಹಿಸದಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ..

Most Common Dream in India: ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲವಾದರೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
ಆಯ್ದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಕನಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಕುರಿತು ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ದತ್ತಾಂಶವು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಅಹ್ರೆಫ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೀಮ್ಮೂಡ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಭಾರತೀಯರು ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ಭಾರತೀಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲು ಉದುರುವ ಕನಸುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಜರ್ಮನಿ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯ ಜನರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯುಕೆ, ಕೆನಡಾ, ಐರ್ಲೆಂಡ್, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಡನ್ ನಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲು ಉದುರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೀಳುವ ಕನಸಾಗಿದೆ..
ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಂಗಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಡೇಟಾ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಜೆಕಿಯಾ, ನೈಜರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸತ್ತ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಈ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ..