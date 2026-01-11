English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ನಾಗರ ಹಾವಲ್ಲ ಈ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಬದುಕುವುದೇ ಡೌಟ್‌..! 100% ಸಾಯುವುದು ಖಚಿತ

Deadliest snake in the world : ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹಾವುಗಳು ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಭಯಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳು ನೋಡಿದಾಗಿ, ಅವು ಎನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಕೊಲ್ಲುವಂತ ಕರ್ಕೋಟಕ ವಿಷ ಇರುತ್ತದೆ.. ನಾಗರ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೂ ಬದುಕಬಹುದು.. ಆದರೆ ಈ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಸಾವು ಖಚಿತ..
  • Jan 11, 2026, 12:52 PM IST
1 /5

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಒಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ 'ಇನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೈಪಾನ್' ಹಾವನ್ನು 'ಡೆತ್‌ ಸ್ನೇಕ್‌' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿಷವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಡಿತವು ಸುಮಾರು ನೂರು ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅದು ನೇರವಾಗಿ ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದುಕುಳಿಯುವುದು ಡೌಟ್‌..

2 /5

ಈ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ, ದೇಹದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, 45 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವು ಖಚಿತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು 'ಡೆತ್ ಸ್ನೇಕ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

3 /5

ಈ ಹಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಬಂಡೆಗಳ ಬಿರುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲಿಗಳ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆದರಿದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕಚ್ಚುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

4 /5

ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು: ಈ ಹಾವು ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಚರ್ಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹಗುರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ..

5 /5

ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಈ ಹಾವು ಕಡಿತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿಷ ನಿರೋಧಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಹಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತ..

