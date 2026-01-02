English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದು ಈ ಲೋಹಕ್ಕೆ! ಬಂಗಾರವನ್ನೇ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿದ ದುಬಾರಿ ಖನಿಜ..

ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದು ಈ ಲೋಹಕ್ಕೆ! ಬಂಗಾರವನ್ನೇ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿದ ದುಬಾರಿ ಖನಿಜ..

Most Expensive metal: ನಾವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.. ಆದರೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಲೋಹಗಳು ಹಲವು ಇವೆ. ರೋಡಿಯಂನಿಂದ ಇರಿಡಿಯಂ ವರೆಗೆ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಪರೂಪದ ಲೋಹಗಳು ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
 
1 /6

ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಲೋಹದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಾಗ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ ಲೋಹಗಳಿವೆ. ದುಬಾರಿ ಲೋಹಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಅಂಶಗಳ ನಡುವೆ (ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದವುಗಳು) ಸ್ಪಷ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ.  

2 /6

ರೋಡಿಯಂ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಲೋಹವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು ₹7,28,000 ರಿಂದ ₹7,60,000 (ಸುಮಾರು 28 ಗ್ರಾಂ) ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ.  

3 /6

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಡಿಯಮ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು ₹4,09,500. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರದಲ್ಲಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ..  

4 /6

ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯದು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $3,000 ರಿಂದ $4,300 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ರೋಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಗಿಂತ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ.  

5 /6

ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು $1,900. ಇದು ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ 30 ಪಟ್ಟು ಅಪರೂಪ. ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಬಹಳ ಶ್ರಮದಾಯಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು, ಸುಮಾರು 10 ಟನ್ ಕಚ್ಚಾ ಅದಿರನ್ನು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ 5 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕು.  

6 /6

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $1,600 ರಿಂದ $1,700 ರವರೆಗೆ ಬೆಲೆಯಿದೆ. ಇದು ಪ್ಲಾಟಿನಂಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ತಯಾರಕರು ಪಲ್ಲಾಡಿಯಂ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಾರೆ.   

Most Valuable Elements Rhodium vs Gold Platinum Group Metals (PGM) Rare Metal Mining Commodity Prices 2025 Catalytic Converter Scrap High-Tech Metals Wealth Protection Strategic Resources Synthetic vs Natural Metals Californium price Hard Assets Automotive Supply Chain ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ ಲೋಹಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದುಬಾರಿ ಲೋಹಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯ ವೇಗವರ್ಧಕ ಪರಿವರ್ತಕ ಬಿಳಿ ಚಿನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಬೆಲೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಲೋಹಗಳು ಲೋಹದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ

Next Gallery

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತು : ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ