ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮದ್ಯ.. ಒಂದು ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 52 ಕೋಟಿ! ಅಂತದ್ದೇನಿದೆ ಗುರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ..

most expensive whisky: ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಸ್ಕಿ ಇದೆ. ಈ ವಿಸ್ಕಿಯ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 52 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಕುಡಿಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ವಿಸ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ..
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಮದ್ಯಪಾನಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಯರ್, ರಮ್, ವೋಡ್ಕಾ, ವಿಸ್ಕಿಯಂತಹ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮದ್ಯಪಾನಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಮದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಬೆಲೆಬಾಳುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದುಬಾರಿ ಮದ್ಯಪಾನಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದ್ಯವಿದೆ, ಅದು ಹಲವಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಸ್ಕಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ವಿಸ್ಕಿ. ಅದರ ಹೆಸರು 'ಇಸಾಬೆಲ್ಲಾ ಇಸ್ಲೇ'. ಈ ವಿಸ್ಕಿಯ ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆ 6 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇಸಾಬೆಲ್ ಇಸ್ಲೇ ವಿಸ್ಕಿಯ ಒಂದು ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 52 ಕೋಟಿ ರೂ.. ಈ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಯಾವ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇಸಾಬೆಲ್ಲಾ ಇಸ್ಲೇ ವಿಸ್ಕಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಸಾಬೆಲ್ಲಾ ಇಸ್ಲೇ ವಿಸ್ಕಿಯ ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆ 52 ಕೋಟಿ ರೂ..
ಈ ವಿಸ್ಕಿಯ ಬಾಟಲಿಯು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾಟಲಿಯು ವಜ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ 8500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಜ್ರಗಳು ಮತ್ತು 300 ಮಾಣಿಕ್ಯಗಳಿವೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನವೂ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಬಾಟಲಿಯ ಮೇಲಿನ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿದಾರರ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಸ್ಕಿಯ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಮರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ಇಸಾಬೆಲ್ಲಾ ಐಸ್ಲೇ ವಿಸ್ಕಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 52 ಕೋಟಿ ರೂ. ಈ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ 750 ಮಿಲಿ ವಿಸ್ಕಿ ಇದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಪೆಗ್ನಲ್ಲಿ 30 ಮಿಲಿ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ, ಒಂದು ಪೆಗ್ನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ವಿಸ್ಕಿ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.