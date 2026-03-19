First night hindi songs: ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಪ್.. ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ.. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ನಿದರ್ಶನ ಈ 4 ಸಾಂಗ್ಸ್..
ಬಾಲಿವುಡ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿವೆ.. ಆದರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಪಾಲು ಹಾಡುಗಳದ್ದೇ ಎಂದರೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ.. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರವನ್ನೇ ಮರೆತರೂ ಅದರಲ್ಲಿನ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ..
ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಎಮೋಷನ್.. ಜನನ, ವಿದಾಯ, ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಹನಿಮೂನ್.. ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತಹ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ.. ಜನರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಅವುಗಳನ್ನ ಗುನುಗುತ್ತಾರೆ.. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ರಾತ್ರಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ಆ 4 ಹಾಡುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿವೆ..
ʼಕಭಿ ಕಭಿʼ.. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗೋದು ‘ಕಭಿ ಕಭಿ ಮೇರೆ ದಿಲ್ ಮೇ ಖಯಾಲ್ ಆತಾ ಹೈ’ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್.. ಇದನ್ನು ಮದುವೆಯ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ಶಶಿ ಕಪೂರ್, ವಹೀದಾ ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ರಾಖಿ ಗುಲ್ಜಾರ್ ನಟಸಿದ್ದರು..
1998ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ದಿಲ್ ಸೇ’ ಚಿತ್ರದ ‘ಜಿಯಾ ಜಾಲೆ’ ಸಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಫೀಲ್ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.. ಇದು ಸಂಗೀತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ.. ಏಕೆಂದರೇ ಇಂದಿಗೂ ಈ ಹಾಡಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೇ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ..
1978ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ‘ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ’ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡು 'ಸೈಯಾ ನಿಕಾಸ್ ಗಯೇ ಮೈ ನ ಲಾಡಿ ಥಿ'.. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಂಗ್ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀನತ್ ಅಮನ್ ನಟಿಸಿದ 'ರೂಪಾ' ಪಾತ್ರವೂ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು..
'ಕಾಮಿನೇ' 2009 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ.. ಇದರಲ್ಲಿನ ‘ರಾತ್ ಕೆ ದಾಯಿ ಬಜೆ’ ಹಾಡು ಮದುವೆಯ ರಾತ್ರಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂತಿತ್ತು.. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 11 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ..