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First ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೊಡೋ ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್‌ ಸಾಂಗ್‌!... ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡದವರೂ ಈ ಹಾಡು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 30, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 11:32 AM IST

First night hindi songs: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಫ್ಲಾಪ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಒಳ್ಳಿದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹಾಡುಗಳು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ.
 

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ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಬಂದು ಹೋತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಹಾಡುಗಳದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರವನ್ನೇ ಮರೆತರೂ ಅದರಲ್ಲಿನ ಸಾಂಗ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.   

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ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ.. ಹುಟ್ಟು ಸಾವು, ವಿದಾಯ, ಮದುವೆ, ಲವ್‌, ಹನಿಮೂನ್‌ ಎಲ್ಲಾ ಈ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಮಿಕ್ಸ್‌ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಆಗುವಂತಹ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಜನರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುನುಗುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ರಾತ್ರಿ ಚಿತ್ರಿಕರಿಸಿದ ಆ 4 ಹಾಡುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸಖತ್‌ ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಿವೆ..    

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ಕಭಿ ಕಭಿ.. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಮೊದಲಿ ನೆನಪಾಗೋದು ಕಭಿ ಕಭಿ ಮೇರೆ ದಿಲ್‌ ಮೇ ಖಯಾಲ್‌ ಆತಾ ಹೈ ಕ್ಲಾಸಿಕ್‌ ಹಿಟ್‌ ಸಾಂಗ್‌ ಇದನ್ನೂ ಮದುವೆಯ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ಶಶಿ ಕಪೂರ್, ವಹೀದಾ ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ರಾಖಿ ಗುಲ್ಜಾರ್ ನಟಸಿದ್ದರು..     

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ಇನ್ನೂ 1998ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ದಿಲ್‌ ಸೇ’ ಚಿತ್ರದ ʼಜಿಯಾ ಜಾಲೆ’  ಸಾಂಗ್‌  ಫಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದು ಸಂಗೀತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗದ್ದು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯತೇ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ.   

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1978ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ  ‘ಸತ್ಯ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ’ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡು  'ಸೈಯಾ ನಿಕಾಸ್‌ ಗಯೇ ಮೈನ ಲಾಡಿ ಥಿ' ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು.. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀನತ್‌ ಅಮನ್‌ ನಟಿಸಿದ  ‘ರೂಪಾ’ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಭಾರೀ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು  

Most Famous four first night hindi songs6/6

ಕಾಮಿನೇ 2009ರಲ್ಲಿ  ತೆರೆಕಂಡ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ.  ಇದರಲ್ಲಿನ ‘ರಾತ್‌ ಕೆ ದಾಯಿ ಬಜೆ’ ಹಾಡು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅನುಭವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂತಿತ್ತು..ಇನ್ನೂ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಒಟ್ಟು 11 ಪ್ರಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿದೆ.  

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ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ
ಫಸ್ಟ್​ನೈಟ್ ಸಾಂಗ್
ಹಿಂದಿ ಮೂವಿ

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