/First ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೊಡೋ ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್‌ ಸಾಂಗ್‌!... ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡದವರೂ ಈ ಹಾಡು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ

First night hindi songs: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಫ್ಲಾಪ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಒಳ್ಳಿದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹಾಡುಗಳು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಬಂದು ಹೋತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಹಾಡುಗಳದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರವನ್ನೇ ಮರೆತರೂ ಅದರಲ್ಲಿನ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ.. ಹುಟ್ಟು ಸಾವು, ವಿದಾಯ, ಮದುವೆ, ಲವ್, ಹನಿಮೂನ್ ಎಲ್ಲಾ ಈ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತಹ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಜನರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುನುಗುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ರಾತ್ರಿ ಚಿತ್ರಿಕರಿಸಿದ ಆ 4 ಹಾಡುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿವೆ..
ಕಭಿ ಕಭಿ.. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಮೊದಲಿ ನೆನಪಾಗೋದು ಕಭಿ ಕಭಿ ಮೇರೆ ದಿಲ್ ಮೇ ಖಯಾಲ್ ಆತಾ ಹೈ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ ಇದನ್ನೂ ಮದುವೆಯ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ಶಶಿ ಕಪೂರ್, ವಹೀದಾ ರೆಹಮಾನ್ ಮತ್ತು ರಾಖಿ ಗುಲ್ಜಾರ್ ನಟಸಿದ್ದರು..
ಇನ್ನೂ 1998ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ದಿಲ್ ಸೇ’ ಚಿತ್ರದ ʼಜಿಯಾ ಜಾಲೆ’ ಸಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಫೀಲ್ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದು ಸಂಗೀತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗದ್ದು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯತೇ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ.
1978ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ‘ಸತ್ಯ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ’ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡು 'ಸೈಯಾ ನಿಕಾಸ್ ಗಯೇ ಮೈನ ಲಾಡಿ ಥಿ' ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು.. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀನತ್ ಅಮನ್ ನಟಿಸಿದ ‘ರೂಪಾ’ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಭಾರೀ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು
ಕಾಮಿನೇ 2009ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ‘ರಾತ್ ಕೆ ದಾಯಿ ಬಜೆ’ ಹಾಡು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅನುಭವನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂತಿತ್ತು..ಇನ್ನೂ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಒಟ್ಟು 11 ಪ್ರಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿದೆ.