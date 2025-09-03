most powerful number in the world: ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಶತ್ರು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು 1 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯಂಕ್ (ಭಾಗ್ಯಂಕ್) ಮತ್ತು ಮೂಲಂಕ್ (ಮೂಲಂಕ್) ಅನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಭಾಗ್ಯಂಕ್ ಮತ್ತು ಮೂಲಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. 'ಮೂಲಂಕ್' ನೀವು ಜನಿಸಿದ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಆ ದಿನಾಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 01-05-1987 ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ 'ಮೂಲಂಕ್' 1 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 15-08-1999 ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಾಂಕ 1+5 = 6 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ವಿಧಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನ, ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೂರು ಅಂಕೆಗಳ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಧಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಗಸ್ಟ್ 29, 1988 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ನಾವು 2+9+8+1+9+8+8 ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಮೊತ್ತವು 45 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದೇ ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು, ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ 4+5 = 9 ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 29, 1988 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅರವಿಂದ್ ಸೂದ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಥವಾ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಡಿಯಾರದ ಸಮಯ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಶಕ್ತಿಯುತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮೊದಲು, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಈ 3 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಖ್ಯೆ. ಸೂರ್ಯ ರಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಸಹ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5: ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಬುಧನ ಸಂಖ್ಯೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಿಮ್ಮ ಕುಂಡಲಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೀ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧವು ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶುಕ್ರನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಹಣ, ಖ್ಯಾತಿ, ಗ್ಲಾಮರ್, ಐಷಾರಾಮಿ, ಸಂಬಂಧ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಡೆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. 5 ಮತ್ತು 6 ಅಂತಹ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.