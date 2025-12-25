Most Searched Kannada Actors : 2025ರ ಅಂತ್ಯದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಿದ ನಟರು ಯಾರು ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್–ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ನಟರು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಪ್ 5ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕುರಿತ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳು 2025ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ನಟರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿವೆ.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಾಲು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಬಹುಭಾಷಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಕಾನೂನು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಡೆವಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹರಿದಾಡಿದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹುಡುಕಾಟ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಕೂಡ 2025ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ಕನ್ನಡ ನಟರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಲುಕ್ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕಾಂತಾರ: ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಅವರು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಟಾಪ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ನಟನಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಕಾಂತಾರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಹೆಸರು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.