ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅತ್ತೆ, ಸೊಸೆ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗಳವಾಡ್ತಾರೆ.! ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿ ರೀತಿ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ

Relationship astrology : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅತ್ತೆಯರು ತಮ್ಮ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಯುಗಯುಗಗಳಿಂದ ಇದೆ.. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕೆಲವು ಅತ್ತೆಯರು ತಮ್ಮ ಸೊಸೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯ ನಡುವಿನ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆಯ ರಾಶಿಯೂ ಒಂದು ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅತ್ತೆಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ : ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅತ್ತೆಯರಾದಾಗ, ತಮ್ಮ ಸೊಸೆಯಂದಿರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ, ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೊಸೆ ತಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ, ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ : ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಅತ್ತೆಯಂದಿರು ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದರು. ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮರೆಮಾಚುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡರೆ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯೆಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಸೊಸೆ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ಆಳವಾದ ಭಯ ಅವರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ : ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧರು. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅತ್ತೆಯಂದಿರು ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಅಷ್ಟೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳು, ತಾಳ್ಮೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೊಸೆಯಂದಿರು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಅವರು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ : ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆ ಸಂಬಂಧವು ಕೇವಲ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅವರ ಪಾಲನೆ, ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅವು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿ, ರಾಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಂವಹನವಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು Zee Kannada News ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ನಿಖರತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ)