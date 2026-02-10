Mouna guddemane: ರಾಮಚಾರಿ ಸಿರೀಯಲ್ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮೌನ ಗುಡ್ಡೆಮನೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ಹೇನು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..
ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ರಾಮಚಾರಿ ಅನ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಬೇಗ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು..ಚಾರು ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಮಿಂಚಿ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು..
ಆದ್ರೀಗ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವ ಸ್ಟೋರಿ ಎರಡು ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ..ಒಂದು ಹೊಸ ಸೀರಿಯಲ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಮೌನ ಗಡ್ಡ ಮನೆ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ನ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಚಕ ವಿಚಾರಗಳು ಇವೆ. ಅದೆನಾಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಕು ಪ್ರೋಮೋ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿತ್ತು.. ಈ ಹೊಸ ಧಾರವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಒಂದಿದೆ.
ಇದೇ ಧಾರವಾಹಿಗೆ ರಾಮಚಾರಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮೌನ ಗುಡ್ಡೆಮನೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಿದ್ದ ರಾಮಚಾರಿ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಾರು ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಲುಕ್ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಧಾರವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರು..
ಚಾರು ಅಲಿಯಾಸ್ ಮೌನ ಗುಡ್ಡೆಮನೆ ಅವರು ಇದೀಗ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಟ ನಟಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಗಿದ್ದ ನಂತ್ರ ಕೂಡಲೇ ಬೇರೆ ಆಫರ್ ಬರೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ.
ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಲೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯವರೇ ಒಂದಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಡದಿರೋದು ಕೂಡ ಇದೆಯೇ.
ಸೀರಿಯಲ್ನ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ರೆ, ಆ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಟ ನಟಿಯರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊಸ ಧಾರವಾಹಿ ಆಫರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ.ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಆ ಪಾತ್ರ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೂರವಾಗಬೇಕು. ಅದಾಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೇ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ..
ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೌನ ಗುಡ್ಡೆಮನೆಗೆ ಲಕ್ ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ..ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಯಶವಾಗಿದೆ.