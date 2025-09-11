ಸ್ವಂತ ಪುತ್ರಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ.. ಕೊನೆ ಬಾರಿಗೆ ಹೆತ್ತ ಮಗಳ ಮುಖವನ್ನೂ ನೋಡಲಾಗದ ದುರದೃಷ್ಟವಂತ ತಾಯಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ

Moushumi Chatterjee: ಮಗಳು ಸತ್ತಾಗ ಶವಾಗಾರದ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಮಗಳ ಮುಖ ತೋರಿಸಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಮಗಳ ಮುಖವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ.. ಹೆತ್ತ ಕುಡಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ನೋವು ಇಂದಿಗೂ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಕಥೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕರುಣಾಜನಕ.
ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತಾರೆಗಳಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಬಹುತೇಕ ನಟ-ನಟಿಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಛಿತ್ರ-ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಟಿ ಮೌಶುಮಿ ಚಟರ್ಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಉದಾಹರಣೆ. ಸೆಲಬ್ರಿಟಿಗಳಾದವರು ಖಾಸಗಿ ಬದುಕನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು, ಖಾಸಗಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಈಕೆ ಉದಾಹರಣೆ.
10ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂಗಾಳಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೌಶಮಿ ಚಟರ್ಜಿ ತುಂಬು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಮನಮೆಚ್ಚುವಂಥ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದರು. ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. 70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್, ಜಿತೇಂದ್ರ, ವಿನೋದ್ ಮೆಹ್ರಾ ಅವರಂಥ ಖ್ಯಾತನಾಮರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದ ಮೌಶಮಿ ಚಟರ್ಜಿ ಕಡೆಕಡೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಡಬಾರದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು.
15ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಜಯಂತ್ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಟಿ ಮೌಶಮಿ ಚಟರ್ಜಿ 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಾಯಿಯೂ ಆದರು. ಅದಾದ 8 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗುವಿಗೂ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಮೌಶುಮಿ ಚಟರ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಮೇಘಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾಸಲಿಲ್ಲ, ನಟನೆಯ ಬಗೆಗೆಗಿನ ಮೋಹವೂ ಮರೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದರು. ವೃತ್ತಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೌಶುಮಿ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವೇ ಇದ್ದರು.
ಮೌಶುಮಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದುರಂತವೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಪಾಯಲ್. ಟೈಪ್ 1 ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಾಯಲ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೌಶಮಿ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೋಮಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪುತ್ರಿ ಪಾಯಲ್ ಅವರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಅವರಿಗೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಗಳು ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದನ್ನು, ಆಕೆಯ ಅಸಹನೀಯ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ‘ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗಳು ಶಾಂತವಾಗಿ ಸತ್ತರೆ ಸಾಕು’ ಎಂದು ದೇವರ ಬಳಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದುರ್ಗತಿ ಬಂದಿತು.
2018ರಲ್ಲಿ ಪಾಯಲ್ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಬಳಿಕ ಶವಾಗಾರದ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಮಗಳ ಮುಖ ತೋರಿಸಿ ಎಂದು ಪರಿ ಪರಿಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗಳ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೌಶುಮಿ ಅವರ ಅಳಿಯ ಮತ್ತವರ ಕುಟುಂಬದವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದಿಂದಾಗಿ ಮೌಶುಮಿ ಕಡೆಯಬಾರಿಗೆ ತಾವು ಹೆತ್ತ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ದುರಂತ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮೌಶುಮಿ ಚಟರ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಅಳಿಯನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ನಂತರ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ಕಹಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪಾಯಲ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಾಯಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಮಗಳ ಸಾವು, ಕಾಡಿ ಬೇಡಿದರೂ ಸಿಗದ ಹೆತ್ತ ಮಗಳ ಕೊನೆ ದರ್ಶನ, ಎಂತಹ ಶತ್ರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ದುಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರದು. ತನ್ನ ಮಗಳ ದೇಹವನ್ನು ಮರಳಿ ತರುವ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿಯೂ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆ ಅನುಭವದ ಗಾಯಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.