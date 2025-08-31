ಅಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿರಿಯಲ್‌, ನಟಿ ಇಂದು ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತೆ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯರಿಗೂ ಟಕ್ಕರ್‌ ನೀಡುವ ಸೌಂದರ್ಯ ಈಕೆಯದ್ದು.!

Mrunal Thakur : ನಟನೆಯ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಲೇ ಹಲವಾರು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ದೂರದರ್ಶನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ನಾಯಕಿ..
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದರು. ಆ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ನಟನೆಯಲ್ಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಈಗ ಅವರು ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈಕೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದ ಈ ನಟಿ.. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಸ್ ಆ ಸುಂದರಿ ಬೇರೆಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್.
Mrunal Thakur lifestyle : ಕುಂಕುಮ್ ಭಾಗ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ 2014 ರಿಂದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Mrunal Thakur movies : ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.. ನಂತರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಲವ್ ಸೋನಿಯಾ, ಜೆರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ 30 ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಅದರ ನಂತರ, 2022 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸೀತಾರಾಮ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು..
Mrunal Thakur upcoming movies : ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮೃಣಾಲ್ಗೆ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 2 ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೃಣಾಲ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ 40 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ.
Mrunal Thakur net worth : ಈಗ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ನಟಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಂಡಾ ಅಕಾರ್ಡ್, ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಮತ್ತು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ S450 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 15 ಮಿಲಿಯನ್ ದಾಟಿದೆ.