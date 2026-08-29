MS Dhoni earnings increase: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕೂಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ, 2020 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದರೂ ಧೋನಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಕೂಡ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?.
25 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐಯೂ 70 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಧೋನಿ 90 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 70,000 ರೂಪಾಯಿ ಜೇಬಿಗಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಧೋನಿರನ್ನು 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಕೋಟಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಧೋನಿ 33.3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆಗುತ್ತದೆ.
ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿಯ ಬಹುಪಾಲು ಹಣ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. 2025-26 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಧೋನಿಯ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 95 ರಿಂದ 105 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
IPL, ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಕೂಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕವೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಎಂದರೂ 7 ರಿಂದ 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮನೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಮುಂಬರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬೇರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದರೆ, ಅದರಿಂದಲೂ ಧೋನಿಯ ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ್ದರು. 2019ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಧೋನಿ ಆಡಿರುವುದೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯ ಆಗಿದೆ.