MS Dhoni Love Affairs: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಸಿನಿರಂಗದ ಹಲವಾರು ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
'ಗಜನಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಆಸಿನ್ ಮತ್ತು ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.ಅದು ಆ ವೇಳೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆದ ಡೇಟಿಂಗ್ ವರೆಗೂ ತಲುಪಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ 2007ರಲ್ಲಿ 'ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ' ಮೂಲಕ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಎಂ.ಎಸ್ ಧೋನಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಲವ್ವಿ ಡವ್ವಿ ಸಮಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಗೆ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಿದ್ದವು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ನಡೆಸುವ 'ಕಾಮಿಡಿ ನೈಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಪಿಲ್' ಶೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಮೋಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಧೋನಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ,
ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿಯವರ ಆರಂಭಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಝಾ ಹೆಸರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧೋನಿಯವರ ಬಯೋಪಿಕ್ 'ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ: ದಿ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಎನ್ನುವಂತೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು
2008-09ರ ವೇಳೆ ಎಂ.ಎಸ್ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ನಟಿ ರಾಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಗಾಢವಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.ಈ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೈ "ಧೋನಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಮಾಯವಾಗದ ಕಲೆಯ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.