/ ಆಂಟಿಲಿಯಾ ಅಂಬಾನಿ ಮನೆ ಈಗ ಮಾರಾಟವಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

mukesh ambani antilia house price 2026: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿಲಿಯಾ ಎಂಬ ಐಷಾರಾಮಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಖಾಸಗಿ ನಿವಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಮಹಲು ತನ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಂಬಾನಿಯವರ ಮನೆ 'ಆಂಟಿಲಿಯಾ' ನಿರ್ಮಾಣವು 2006 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸುಮಾರು 15,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 17,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವಿಧ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ. ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಈಗ ಅದೇ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆಗಳು, ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೆಚ್ಚಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಆಂಟಿಲಿಯಾದಂತಹ ಕಟ್ಟಡವು 38,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 40,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಈಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯವು ಅದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಂಟಿಲಿಯಾ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ಗಳು, ಆರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕ್, ನೂರಾರು ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಖಾಸಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್, ಜಿಮ್, ಸ್ಪಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೊಠಡಿಯಂತಹ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ವಿಶೇಷ ಹಿಮ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಟ್ಟಡವು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪಗಳನ್ನು ಸಹ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಂಟಿಲಿಯಾ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಳಗಿನಿಂದಲೂ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಹಡಿಯನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಅದರ ಐಷಾರಾಮಿ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಆಂಟಿಲಿಯಾ ಕೇವಲ ಮನೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಆಧುನಿಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅನೇಕರ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಂಟಿಲಿಯಾ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.