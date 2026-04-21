Mumbai Indians How Can Qualify Playoffs: ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ 99 ರನ್ಗಳಿಂದ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದರೆ ಪವಾಡವೇ ನಡೆಯಬೇಕು.
ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಕೊನೆಗೂ ಗೆಲುವಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಮರಳಿದೆ. ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಪಡೆದು ಪ್ಲೇಆಫ್ ಕನಸು ಇನ್ನು ಜೀವಂತ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಬೂಮ್ರಾರಂತಹ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದರೂ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಹೀನಾಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ..
ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಸೋಲುಗಳ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿರುವ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ನ ಕೊನೆಯಿಂದ ಮೊದಲ 4 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ IPL 2026 ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸದ್ಯ ಆಡಿರುವ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ 7 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ +0.067 ರನ್ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡವಾಗಲಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ 16 ಆಗಿದೆ. ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೇ ಆ ತಂಡ ಫುಲ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಈಗ ಉಳಿದಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ 12 ಅಂಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿವೆ. ಈ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಪವಾಡ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.
ಅಂದರೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ IPL 2026ರ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರೆ ಉಳಿದಿರುವ ಕೊನೆಯ 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 6ರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಈ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ರೆ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಅಗ್ರ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2025 ರಲ್ಲೂ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಗ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿತ್ತು.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು. ಕೇವಲ 44 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಪಂದ್ಯದವನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದರು.
ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ನಮನ್ ಧೀರ್ ಮೇಲೆತ್ತಿದರು. ನಮನ್ ಧೀರ್ 45 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದ್ರೆ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 45 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 7 ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 101 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು.