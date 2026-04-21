English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಅಶ್ವನಿ ಕುಮಾರ್ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ 30 ರೂಪಾಯಿ.!

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 99 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಯುವ ವೇಗಿ ಅಶ್ವನಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಮೋಘ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಅಕ್ಷರಶಃ ಶರಣಾಗತವಾಯಿತು.
1 /6

2 /6

ಅಶ್ವನಿ ಕುಮಾರ್ ಮೂಲತಃ ಪಂಜಾಬ್‌ನವರಾಗಿದ್ದು. ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು  ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕಲೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

3 /6

ಮೂಲತಃ ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಮೊಹಾಲಿಯವರಾದ ಅಶ್ವನಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರಮದ ಹೋರಾಟವಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಆಟೋರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಕೇವಲ 30 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ನಂತರ ಓದನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೇ ಬಿಟ್ಟ ಅಶ್ವನಿ, ಇಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

4 /6

ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಹಾಲಿಯ ಪಿಸಿಎ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸತತವಾಗಿ 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೈದಾನ ತಲುಪಲು ಅವರು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮ ಇಂದು ಅವರನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

5 /6

ಈ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 4 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಾವು 'ಬಿಗ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್' ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

6 /6

ಅಶ್ವನಿ ಕುಮಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನೇ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಈ ಧೈರ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರ ಇಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.  

Next Gallery

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ!