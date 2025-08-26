ಎಂಥಾ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ! ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ವಯಸ್ಕರಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ದೇಹದ ಈ 'ಅಂಗ'ವನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಪ್ರಪಂಚದ ಕೆಲವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು.
ಮುರ್ಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗವು ಅದರ ಭಯಾನಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಇವರಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲುವುದನ್ನು ಪುರುಷತ್ವದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು.
ಮುರ್ಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ, ಹುಡುಗಿಯರು ಹದಿಹರೆಯ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರ ಕೆಳ ತುಟಿಯಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ ದುಂಡಗಿನ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಈ ತಟ್ಟೆಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆಯಾದರೂ ಇದನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮೊದಲು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಕೊಳಕು ಕಾಣುವಂತೆ ತಮ್ಮ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಗುರುತಾಯಿತು.
ಮುರ್ಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ, ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗವು ಹೊರಗಿನವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು.