Mushroom Farming From Home : ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ಇದು. ಮಹಿಳೆಯರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.80,000 ವರೆಗೆ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೂಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. 300-400 ಚದರ ಅಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ತರಗತಿಗಳು, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಬೀಜಗಳು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹಲವು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿವೆ. ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, 10,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 60,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 80,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಅಣಬೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಿ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಅಣಬೆಯಂತಹ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಮನೆಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಒಂದು ಕಿಲೋ ಅಣಬೆಗೆ 200 ರೂ.ವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 15-20 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 3,000-4,000 ರೂ. ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ 70,000-80,000 ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಣಬೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೂಪ್ ಮಿಕ್ಸ್, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಚಟ್ನಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಬೀಜದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಂತಹ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಲಿತರೆ, ಈ ವ್ಯವಹಾರವು ಎಂದಿಗೂ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಸ್ವಂತ ತೋಟಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು.