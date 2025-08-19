English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಈ 8 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ!

Must Visit Tourist Places in September : ನೀವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಈ 8 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.

Karnataka Travel Tips : ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮಳೆಗಾಲದ ಅಂತ್ಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಈ 8 ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಜಿನ ವಾರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು. 
1 /8

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಸ್ಥಳವು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಪರ್ವತ ಶಿಖರದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಸುಂದರ ನದಿ, ಜಲಪಾತಗಳು, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಾರಣವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.   

2 /8

ಪುದುಚೇರಿ: ಪುದುಚೇರಿಯ ಕಡಲತೀರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸಿಲು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಮಳೆಯು ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.  

3 /8

ವೈತಿರಿ: ಕೇರಳದ ವಯನಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ದಟ್ಟವಾದ ಮಳೆಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜಲಪಾತಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ವತ ಚಾರಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.   

4 /8

ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆನಂದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು.     

5 /8

ಬೇಲೂರು: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಮಳೆಗಾಲ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳೇಬೀಡು ಪಟ್ಟಣದ ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿರುವ, ಸುಂದರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚೆನ್ನಕೇಶವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. 

6 /8

ತೆಕ್ಕಡಿ: ಕೇರಳದ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪೆರಿಯಾರ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯವು ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.  

7 /8

ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ: ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಂದರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆಯ ಹಿಮ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ.  

8 /8

ಬಾದಾಮಿ: ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾ ದೇವಾಲಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಬಾದಾಮಿ ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಸರೋವರ ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.   

Trips Travel Tour tour ideas One Day Trip

Next Gallery

ಸ್ನೇಹಿತಯ ಪತಿಯನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಈ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಈಕೆ ರಾಜಕರಣಿಯೂ ಹೌದು