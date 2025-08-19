ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಈ 8 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ!

Must Visit Tourist Places in September : ನೀವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಈ 8 ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
Karnataka Travel Tips : ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮಳೆಗಾಲದ ಅಂತ್ಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಈ 8 ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಜಿನ ವಾರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಸ್ಥಳವು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಪರ್ವತ ಶಿಖರದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಸುಂದರ ನದಿ, ಜಲಪಾತಗಳು, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಾರಣವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಪುದುಚೇರಿ: ಪುದುಚೇರಿಯ ಕಡಲತೀರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸಿಲು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಮಳೆಯು ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೈತಿರಿ: ಕೇರಳದ ವಯನಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ದಟ್ಟವಾದ ಮಳೆಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜಲಪಾತಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ವತ ಚಾರಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆನಂದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು.
ಬೇಲೂರು: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಮಳೆಗಾಲ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳೇಬೀಡು ಪಟ್ಟಣದ ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿರುವ, ಸುಂದರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚೆನ್ನಕೇಶವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.
ತೆಕ್ಕಡಿ: ಕೇರಳದ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪೆರಿಯಾರ್ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯವು ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.
ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ: ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಂದರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆಯ ಹಿಮ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ.
ಬಾದಾಮಿ: ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾ ದೇವಾಲಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಬಾದಾಮಿ ಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಸರೋವರ ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.