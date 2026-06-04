Must watch horror movies list : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ OTT ಯಲ್ಲಿ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹಾರರ್ ಮತ್ತು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ 5 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇವುಗಳ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವುದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ..
ದಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫೋನ್ (The Black Phone movie) : 2021 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡು ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ 'ದಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫೋನ್' ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅಲೌಕಿಕ ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಎರಡನೇ ಭಾಗವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸರಣಿ ಅಪಹರಣಕಾರನೊಬ್ಬ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡುವ ಕಥೆ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಒಂದು ನಿಗೂಢ ಫೋನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಆ ಅಪಹರಣಕಾರನಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊಲೆಯಾದ ಸತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಆತ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಆತ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ಆತ್ಮಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಾಲಕ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದೇ ಚಿತ್ರದ ರೋಮಾಂಚಕ ಕಥಾಹಂದರ.
ದಿ ಮೀಡಿಯಂ (The Medium movie) : ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ 'ದಿ ಮೀಡಿಯಂ' ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ತಾನು ದೇವತೆಯ ರೂಪ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಂತ್ರಿಕನೊಬ್ಬನ ಮಗಳ ದೇಹದೊಳಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಾಕ್ಷಸ ಆತ್ಮವೊಂದು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೀಟಿನ ತುದಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ.
ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರ್ (Psycho Killer movie) : ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮರ್ಡರ್ ಮಿಸ್ಟರಿಯ ರಸದೌತಣ ಬೇಕಿದ್ದರೆ 'ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಅಮಾಯಕರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುವ ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರ್ ಒಬ್ಬನ ಸುತ್ತ ಈ ಕಥೆ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಪತ್ತೇದಾರಿಗಳು ನಡೆಸುವ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಹೋರಾಟದ ರೋಚಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿವೆ.
ಸಾವಿನ ರೈಲು (Train of Death movie) : ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಖಂಡಿತ ಹೆದರುತ್ತೀರಿ! ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲು ಹತ್ತಿದ ನಂತರ, ತಾವು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೈಲಿನ ಚಾಲಕನೇ ಒಬ್ಬ ಸೈಕೋಪಥ್ (ಮನೋರೋಗಿ) ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.