  ರೀಲ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಯಾಜಾಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ! ರಿಯಾಲಿಟಿಯನ್ನೇ ಮರೆಸುತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ

Must watch web series : ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ಹಾರರ್ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸದಾದ ಮತ್ತು ತಾವು ನೋಡಿರದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಸಿರೀಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ.. ಈಗ ನಾವು 90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ 5 ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ..
90 ರ ದಶಕದ 5 ಹಾರರ್ ಸಿರೀಸ್‌ಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು Zee5, Sony Liv, YouTube ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ದೃಶ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಬ್ಯಾಗ್ರೌಂಡ್‌ ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ ಇಂದಿಗೂ ನೋಡುಗರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ..

1993 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಜೀ ಹಾರರ್ ಶೋ ಅನ್ನು ರಾಮ್ಸೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಟಿವಿ ಶೋ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಂದಿಗೂ ಜೀ 5 OTT ಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಗುಂಡಿಗೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ..

ಜೀ ಹಾರರ್ ಶೋ ನಂತರ, ಆಹತ್ ಎಂಬ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಿರೀಸ್‌ 1995 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು. ಈ ಟಿವಿ ಚಿತ್ರ ಎಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ 6 ಸೀಸನ್‌ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಇಂದಿಗೂ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೋನಿ ಲೈವ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಅಹತ್ ನಂತರ, ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಮೂರನೇ ಧಾರಾವಾಹಿ ವ್ಹೋ (woh serial)... 1998 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಈ ಪ್ರೇತ ಧಾರಾವಾಹಿ ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಜನರು ಜೋಕರ್‌ ಕಂಡರೆ ಭಯಪಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿನ ಜೋಕರ್ ಪಾತ್ರವು ಅಷ್ಟೋಂದು ಭಯಾನಕವಾಗಿತ್ತು.

1995 ರಲ್ಲಿ ಜೀ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮನೋ ಯಾ ನ ಮನೋ ಎಂಬ ಹಾರರ್ ಶೋ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಶೋ ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರೇತ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕ ನಟ ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನ್. 

ಶಶಾಶಾ ಕೋಯಿ ಹೈ ಹಾರರ್ ಶೋ 2001 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾದವು. ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾರರ್ ಕಥೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದವು. ನೀವು ಈ ಹಾರರ್ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.  

