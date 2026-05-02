Must watch Crime Thriller movies : ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಥ್ರಿಲ್ಲರ್' ಚಿತ್ರಗಳು ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಥನ ಶೈಲಿ, ನಿಗೂಢ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿವೆ. ಅಂತ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಕಿ ಇದೀಗ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 7 ಬೆಸ್ಟ್ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಸಂಭವಂ ಅಧ್ಯಾಯಂ 1 (Sambhavam Chapter 1) : ಈ ಚಿತ್ರವು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬವೇ ಸರಿ. ಇದು ಕೇವಲ ತನಿಖೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಬಿಡಿಸಲಾಗದ ನಿಗೂಢತೆಗಳ ಜಾಲ. ಕಾಡಿನ ಮಾಯಾಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವ ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.. IMDb 7.3 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ರೇಖಾಚಿತ್ರಂ (Rekhachithram) : ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖಾ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಮರುಜೀವ ಪಡೆದಾಗ ಹೊರಬರುವ ಸತ್ಯಗಳು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ IMDb 7.8 ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೋನಿ ಲಿವ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಕಿಷ್ಕಿಂದಾ ಕಾಂಡಂ (Kishkindha Kaandam) : ಆಸಿಫ್ ಅಲಿ ನಟನೆಯ ಈ ಸೈಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಮಾಜಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುವ ನಿಗೂಢ ಘಟನೆಗಳು, ಕಾಣೆಯಾದ ಬಂದೂಕು ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ರಹಸ್ಯಗಳ ಸುತ್ತ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. IMDb 8.0 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಿನಿ (Sookshmadarshini) : ನಜ್ರಿಯಾ ನಜೀಮ್ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಲ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಟನೆಯ ಈ ಚಿತ್ರವು ಕುತೂಹಲದ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಸ್ಯವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಲೋಕದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡುವುದೇ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ. IMDb 7.8 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ತಲವನ್ (Thalavan) : ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅಹಂ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಘರ್ಷ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಚಿತ್ರದ ಜೀವಾಳ. ಬಿಜು ಮೆನನ್ ಮತ್ತು ಆಸಿಫ್ ಅಲಿ ಅವರ ನಟನೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ. IMDb 7.2 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ತನಿಖಾ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸೋನಿ ಲಿವ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ಭ್ರಮಾಯುಗಂ (Bramayugam) : ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಮಮ್ಮೂಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯದ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೇರಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಪ್ಪು-ಬಿಳುಪು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೈ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. IMDb 7.7 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೋನಿ ಲಿವ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ (Forensic) : ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ..? ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ರೋಚಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೈಕೋ ಕಿಲರ್ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ತಜ್ಞರು ಪಡುವ ಹರಸಾಹಸ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೈಲೈಟ್. IMDb 6.8 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ZEE5 ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.