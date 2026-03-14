ಈ 7 ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡೋಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು..! ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಡಿ

Must watch movies : ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಂತೆ ದೆವ್ವಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತವೆ. ಯಾವುದು ಸತ್ಯ, ಯಾವುದು ಭ್ರಮೆ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತ.. ಒಳಗಿನಿಂದಲೇ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ.. ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವೆ.. ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಚಿತ್ರಗಳು.. 
7. ಬರೋಟ್ ಹೌಸ್ (Barot House) – ZEE5 ಒಂದು ಸುಂದರ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊಲೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೂ, ತಂದೆಗೆ ತನ್ನ 9 ವರ್ಷದ ಮಗನ ಮೇಲೆಯೇ ಸಂಶಯ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ತಂದೆ-ಮಗನ ನಡುವಿನ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಯುದ್ಧವು ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕವಾಗಿದೆ.

6. ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್ (Mumbai Police) – ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮಲಯಾಳಂನ ಈ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ನೆನಪು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೊಲೆಗಾರ ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ನೀವು ಕೂಡ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ.

5. ನೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ (No Smoking) – ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಧೂಮಪಾನದ ವ್ಯಸನ ಬಿಡಿಸಲು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೈಕೋ ಬಾಬಾನೊಬ್ಬ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸ್ಟೀಫನ್ ಕಿಂಗ್ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಈ ಚಿತ್ರವು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಂಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ.

4. ಗೆಟ್ ಔಟ್ (Get Out) – ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಯುವಕ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅತಿಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಸಮ್ಮೋಹನ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಭಯಾನಕ ರಹಸ್ಯವೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಜೀವಾಳ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಟಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಖಂಡಿತ.

3. ಶಟರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ (Shutter Island) – ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಾನಸಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ರೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಣೆಯಾದಾಗ ತನಿಖೆಗೆ ಬರುವ ಮಾರ್ಷಲ್ ಟೆಡ್ಡಿ (ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ಡಿಕಾಪ್ರಿಯೊ), ಅಲ್ಲಿನ ಕರಾಳ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಂತಿಮ ತಿರುವು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕ್ಷಣಕಾಲ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಟೆಡ್ಡಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯೋ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ರೋಗಿಯೋ? ನೀವೇ ನೋಡಿ.

2. ಅಸ್ (Us) – ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್  ಬಾಲ್ಯದ ಮನೆಗೆ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗುವುದು ಅವರಂತೆಯೇ ಕಾಣುವ ನಾಲ್ವರು ಭಯಾನಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಕತ್ತರಿ ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲುವ ಈ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳಿಂದ ಆ ಕುಟುಂಬ ಹೇಗೆ ಪಾರಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜೋರ್ಡಾನ್ ಪೀಲೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1. ಶುಭರಾತ್ರಿ ಮಮ್ಮಿ (Goodnight Mommy) – ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಸರ್ಜರಿ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವ ತಾಯಿಯ ವರ್ತನೆ ಬದಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಕೆ ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ತಾಯಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಿಂದಿರುವ ಮುಖ ಯಾರದ್ದು..? ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದ್ದು.

