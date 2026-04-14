ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಆಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು

Best Oil For White Hair: ನಿಮ್ಮನ್ನೂ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹೌದು ಎಂದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. 
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ, ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಕೂದಲು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಬೂದು ಕೂದಲು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. 

ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವ ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು 2 ಬಟ್ಟಲು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ, 4 ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು, 4 ಸ್ಪೂನ್‌ ಕಲೋಂಜಿ, 4 ಸ್ಪೂನ್‌ ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿ.

ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು, ಕಲೋಂಜಿ, ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿ. ಎಣ್ಣೆಯ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಗಾಢ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವವರೆಗೂ ಕಾಯಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.

ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಆಯಿಲ್‌ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸೀಸೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಿ. ಬೇಕೆಂದಾಗ ಆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಲಘುವಾಗಿ ಮಸಾಜ್‌ ಮಾಡಿ, ಮರುದಿನ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ಹೇರ್‌ ವಾಶ್‌ ಮಾಡಿ.

ಈ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವ ಹೇರ್‌ ಆಯಿಲ್‌ ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ.  ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

8th Pay Commission: OPS ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡ.. ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತೆ ಜಾರಿ..!