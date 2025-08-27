ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಬೇಡ

White Hair Remedies: ಸಾಸಿವೆಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿರುವ ಒಂದೆರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಂತೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಹ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬ್ರಾಸಿಕಾ ಜುನ್ಸಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಲ್ಜು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಇದು ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕಾಯುಕ್ತ ರಕ್ತವನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಸಹ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಅರಿಶಿನ ಕೂದಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ, ಇದನ್ನು ಬಳಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ.
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಲು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅರಿಶಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇಡರ್ಲಲಿರುವ ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ನೆತ್ತಿಯ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಐದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಇದರರಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿಟ್ಟ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ. ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿ 5-6 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಿ ಬಳಿಕ ಸ್ಟೌವ್ ಆರಿಸಿ. ಎಣ್ಣೆ ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಜಾಲರಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶೋಧಿಸಿಡಿ.
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಅರಿಶಿನದೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಶೋಧಿಸಿಟ್ಟ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಲಘುವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.