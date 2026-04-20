ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆರೆಸಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!

White Hair Remedies: ನೀವು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬಳಸುವ ಸಾಸಿವೆ ಬಳಸಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬಳಸುವ ಸಾಸಿವೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಸಾಸಿವೆ, ಗ್ಲಿಸರಿನ್, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ಹಳದಿ ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಗೂ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲನ್ನು ಬುಡದಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲು ಬೇರುಗಳಿಂದ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ, ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಒಣ ಕೂದಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೂದಲನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಸಿ, ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳದಿ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುವವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ.
ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಡಬಲ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಿಧಾನದಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ ರೀತಿ ಸಾಸಿವೆ, ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಹೋಂಮೇಡ್ ಹೇರ್ ಡೈ ಅನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಲೇಪಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕೂಡಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.