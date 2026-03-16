ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು! ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರಲ್ಲ..

White Hair Home Remedies: ಹೇರ್ ಡೈ ಬಳಸದೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ಹೇರ್ ಡೈ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ.. ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು.
ಸಾಸಿವೆ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕೂದಲಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಬಳಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ತಿಳಿಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಒಂದು ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಲು ಬಿಡಿ. ಸಾಸಿವೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುವವರೆಗೂ ಕಾಯಿಸಿ.
ಸಾಸಿವೆ ಕಪ್ಪಾಗುವವರೆಗೂ ಕಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ.
ಈ ರೀತಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೇಕೆಂದಾಗ ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ. ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.