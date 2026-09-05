My wife also watches Vaibhav Sooryavanshi batting: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಎಸ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದಲೇ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡರ್- 19 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಐಪಿಎಲ್, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ವರೆಗೆ ವೈಭವ್ ಪ್ರಭಾವ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ದುಲೀಫ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್, ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ 92 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಕೇವಲ 8 ರನ್ಗಳಿಂದ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 57 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದರು.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಾನೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ವೈಭವ್ಗಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ ವೈಭವ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಬಹುದು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯಿಂದ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೇವು. ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಎಸ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯವಾದರೂ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.
ಅದರಂತೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೋನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 92 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ 2ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 40 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ವೈಭವ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡುವಾಗ ಜನರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೈಭವ್ ಭಯವಿಲ್ಲದೇ ಬೀಸುವ ಬ್ಯಾಟ್ಗೆ ಬೌಲರ್ಗಳು ಆಟಿಕೆಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.