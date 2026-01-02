Mysterious creatures: ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ 3 ನಿಗೂಢ ಜೀವಿಗಳು!

Mysterious creatures: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ನಿರಾಕರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬಿಗ್ ಫೂಟ್, ಸಾಸ್ಕ್ವಾಚ್, ಸ್ಕಂಕ್ ಏಪ್ ಮತ್ತು ಯೇತಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರದೇಶವು ತನ್ನದೇಯಾದ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು, ಚಿತ್ರ-ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ಭಯಾನಕವಾಗಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಿಗೂಢ ಜೀವಿಗಳಿವೆ.
ಬಹುತೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ-ದೆವ್ವದ ಕಾಟ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ಕುತೂಹಲವಿದೆ. ಕೆಲವರು ದೇವರು-ದೆವ್ವ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವರು ದೆವ್ವ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಇರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಾಣ ಪುಣ್ಯಕಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ನಿಗೂಢತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಿಗೂಢ ಜೀವಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿವೆ. ಅನೇಕರು ನಿಗೂಢ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ನಿಗೂಢ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.
ಚುಪಕಾಬ್ರಾ, ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೊ: "ಮೇಕೆ ಹೀರುವ ಪ್ರಾಣಿ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಚುಪಕಾಬ್ರಾ. ಇದು 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೋಳಿ, ಮೊಲಗಳು, ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಚಿಂಪಾಂಜಿಯ ಗಾತ್ರದ ವಿಚಿತ್ರ ಜೀವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾದಾಗ ಅನೇಕರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು.
ಲೋಚ್ ನೆಸ್ ಮಾನ್ಸ್ಟಾರ್, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ : ಪೌರಾಣಿಕ ಲೋಚ್ ನೆಸ್ ಮಾನ್ಸ್ಟಾರ್ ಅಥವಾ ನೆಸ್ಸಿ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ನಿಗೂಢ ಜೀವಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನ ಈ ಲೋಚ್ ನೆಸ್ ನಿಗೂಢ ಜೀವಿಯನ್ನ ಆಳ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಜೀವಿಯನ್ನ ಕಂಡವರು ಹೌಹಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಇದು ಉದ್ದವಾದ ಕುತ್ತಿಗೆ, ಗೂನು ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಕುದುರೆಯಂತಹ ತಲೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಬೃಹತ್ ಜಲಚರ ಜೀವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ.
ಜೆರ್ಸಿ ಡೆವಿಲ್, ಯುಎಸ್ಎ, ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ: ಮೂಲತಃ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯ ಪೈನ್ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜೆರ್ಸಿ ಡೆವಿಲ್ ಜೀವಿಯನ್ನ 1700ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೆರ್ಸಿ ಡೆವಿಲ್ನ ಭಯಾನಕ ನೋಟ ನೋಡುಗರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಈ ಜೀವಿ ಸ್ವಾಹಾ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಜೀವಿಯನ್ನ ಅನೇಕರು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪೈನ್ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.