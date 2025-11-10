ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಲ್ಲ ನೀರಿನ ಒಳಗೆ ಈ ಜನರ ವಾಸ! ಉಸಿರು ಬಿಗಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ವಿಚಿತ್ರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಇದು

Gypsies Tribe: ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗವಿದೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸಿದರೂ ಇದು ಸತ್ಯ...
Gypsies Tribe: ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 12 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಇದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ನ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬಜಾವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರನ್ನು "ಸಮುದ್ರ ಜಿಪ್ಸಿಗಳು" ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಅಲೆಮಾರಿಗಳು.
ಬಜಾವು ಜನರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತೇಲುವ ಮನೆಗಳು ಅಥವಾ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇವು ಅಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಆಳಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುವುದರಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಜಾವುಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕ ಉಪಕರಣಗಳಿಲ್ಲದೆ 20 ರಿಂದ 30 ಮೀಟರ್ ಆಳಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಬಹುದು. ಅವು 5 ರಿಂದ 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಬಜಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಡೈವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಜಾವು ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ದೋಣಿಗಳನ್ನು "ಲೆಪಾ-ಲೆಪಾ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೋಣಿಗಳು ಅವರ ಮನೆಗಳು, ಅಡುಗೆಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ದೋಣಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೇಲಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ದ್ವೀಪದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಬುಡಕಟ್ಟಿನವರ ಇಡೀ ಜೀವನ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಮುತ್ತುಗಳ ಬೇಟೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ, ಸಮುದ್ರವು ಅವರ ಭೂಮಿ, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ.
ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯವು ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಜಾವುಗಳು ಈಗ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಮುದ್ರದೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಆಳವಾದ ಸಂಪರ್ಕವು ಇನ್ನೂ ಜನರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.