ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಲ್ಲ ನೀರಿನ ಒಳಗೆ ಈ ಜನರ ವಾಸ! ಉಸಿರು ಬಿಗಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ವಿಚಿತ್ರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಇದು

Gypsies Tribe: ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗವಿದೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸಿದರೂ ಇದು ಸತ್ಯ...
 
1 /8

Gypsies Tribe: ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 12 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಇದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?   

2 /8

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್‌ನ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬಜಾವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜನರನ್ನು "ಸಮುದ್ರ ಜಿಪ್ಸಿಗಳು" ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಅಲೆಮಾರಿಗಳು.  

3 /8

ಬಜಾವು ಜನರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತೇಲುವ ಮನೆಗಳು ಅಥವಾ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇವು ಅಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಆಳಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುವುದರಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.  

4 /8

ಈ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಜಾವುಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕ ಉಪಕರಣಗಳಿಲ್ಲದೆ 20 ರಿಂದ 30 ಮೀಟರ್ ಆಳಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಬಹುದು. ಅವು 5 ರಿಂದ 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.  

5 /8

ಬಜಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಡೈವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

6 /8

ಬಜಾವು ಜನರು ವಾಸಿಸುವ ದೋಣಿಗಳನ್ನು "ಲೆಪಾ-ಲೆಪಾ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೋಣಿಗಳು ಅವರ ಮನೆಗಳು, ಅಡುಗೆಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ದೋಣಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೇಲಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ದ್ವೀಪದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.  

7 /8

ಈ ಬುಡಕಟ್ಟಿನವರ ಇಡೀ ಜೀವನ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಮುತ್ತುಗಳ ಬೇಟೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ, ಸಮುದ್ರವು ಅವರ ಭೂಮಿ, ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ.  

8 /8

ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯವು ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಜಾವುಗಳು ಈಗ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಮುದ್ರದೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಆಳವಾದ ಸಂಪರ್ಕವು ಇನ್ನೂ ಜನರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.   

