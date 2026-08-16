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Naga Chaturthi 2026: ನಾಗ ಚತುರ್ಥಿಯ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ, ಮಂಗಳಕರ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

Written ByChetana Devarmani
Published: Aug 16, 2026, 09:13 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 09:13 AM IST

Naga Chaturthi Pooja Vidhi: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವನ್ನು ನಾಗ ಚತುರ್ಥಿ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾಗರ ಚೌತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 

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ನಾಗ ಚತುರ್ಥಿ 2026

ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ನಾಗ ಚತುರ್ಥಿ ಅಥವಾ ನಾಗರ ಚೌತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. 

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ನಾಗ ಚತುರ್ಥಿ 2026

ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನದಂದು ಸರ್ಪ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಕಾಲಸರ್ಪ ಮತ್ತು ರಾಹು-ಕೇತುಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾಗ ಪಂಚಮಿಯ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

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ನಾಗ ಚತುರ್ಥಿ 2026

ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಂದು ನಾಗ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಗ ಪಂಚಮಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 9 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಗ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನದಂದು ಭಕ್ತರು ನಾಗದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.

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ನಾಗ ಚತುರ್ಥಿ 2026

ಈ ದಿನ ಹಾವಿನ ಹುತ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಲನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಇಡೀ ದಿನ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾಗ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಹಾಳು ಎರೆಯುತ್ತಾರೆ.

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ನಾಗ ಚತುರ್ಥಿ 2026

ಇದರ ನಂತರ, ವಿಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಲೇಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಂಕುಮ ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆರತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

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ನಾಗ ಚತುರ್ಥಿ 2026

ಒಂಬತ್ತು ಸರ್ಪ ದೇವತೆಗಳಾದ ಶೇಷ, ಪದ್ಮನಾಭ, ಕಂಬಳ, ಅನಂತ, ವಾಸುಕಿ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಶಂಖಪಾಲ, ತಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಕಾಳಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಪ ಸೂಕ್ತಂ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಈ ದಿನ ಹೇಳಬಹುದು.

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ನಾಗ ಚತುರ್ಥಿ 2026

ನಾಗ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ರಾಹು-ಕೇತುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಜಾತಕದ ಮೇಲೆ ಅವರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಾಗದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಬಂದಿರುವ ನಾಗಶಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

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ನಾಗ ಚತುರ್ಥಿ 2026

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ ಈ ಲೇಖನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

TAGS:
Naga Chaturthi 2026
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