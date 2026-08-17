/ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊತ್ತು ತಂದ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ... ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ, ಶತ್ರುಗಳು ಸಹ ಮಿತ್ರರಾಗುವ ಕಾಲ.. ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ವೈಭವ!

Naga panchami 2026: ನಾಗಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬ ಈ ರಾಶಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಸಕಲ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಲಭಿಸಿ ಅಂದುಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ.
ನಾಗಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಆಗಸ್ಟ್ 17 ಸೋಮವಾರದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಜನೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಾಗಪಂಚಮಿಯಂದು ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ - ನಾಗಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬದ ಬಳಿಕ ಬಹಳ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ - ನಾಗ ಪಂಚಮಿಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರಲಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ - ನಾಗಪಂಚಮಿಯ ಬಳಿಕ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ - ನಾಗ ಪಂಚಮಿಯು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.