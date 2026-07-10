Nabha Natesh : ಕನ್ನಡತಿ, ಪಟಾಕಿ ಪೋರಿ ನಭಾ ನಟೇಶ್ ಸದ್ಯ ಟಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸೌಂಡು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತೆರೆಕಂಡ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ‘ನಾಗಬಂಧಂ’ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ನಟಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋಟೋಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿವೆ.
ನಭಾ ನಟನೆ, ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಫಿದಾ : ನಾಗಬಂಧಂ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಎನಿಸಿದರೂ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಭಾ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಭರ್ಜರಿ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಭಾ ನಟನೆ, ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಫಿದಾ : ನಾಗಬಂಧಂ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಎನಿಸಿದರೂ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಭಾ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಭರ್ಜರಿ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನೋವು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಮರಳಿ ಬಂದ 'ಇಸ್ಮಾರ್ಟ್' ಬ್ಯೂಟಿ : ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಈಗ ‘ನಾಗಬಂಧಂ’ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರುವ ನಭಾಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ನಟಿ ಕ್ರೇಜ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ..
ನಿಖಿಲ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಜೊತೆ ‘ಸ್ವಯಂಭು’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಭಾ : ‘ಕಾರ್ತಿಕೇಯ-2’ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ನಿಖಿಲ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅಭಿನಯದ ಮುಂದಿನ ಹೈ-ಬಜೆಟ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ಸ್ವಯಂಭು’ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಭಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
'ಸುಂದರ ವಲ್ಲಿ'ಯಾಗಿ ರಾಣಿ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ನಭಾ ನಟೇಶ್ : ಈ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಭಾ ನಟೇಶ್ 'ಸುಂದರ ವಲ್ಲಿ' ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ರಾಣಿ ಲುಕ್ ಸಿನಿರಸಿಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ರವಿ ಬಸ್ರೂರು ಸಂಗೀತ, ಸೆಂತಿಲ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ : ಭರತ್ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿ ಬಸ್ರೂರು ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಬಾಹುಬಲಿ', 'RRR' ಖ್ಯಾತಿಯ ಸೆಂತಿಲ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ 'ಸ್ವಯಂಭು'; ನಭಾಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಆಫರ್ಸ್ : ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಬಹುತೇಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ‘ನಾಗಬಂಧಂ’ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಭಾ ಅವರಿಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಬಿಗ್ ಆಫರ್ಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಹವಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.