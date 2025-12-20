English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸಮಂತಾಗೂ ಮುನ್ನ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ರಾ ಮಾಜಿ ಪತಿ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಶೋಭಿತಾ ದಂಪತಿ?

Nagachaithanya and shobhitha first baby good news:  ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಸರಳವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ..ಈ ನಡುವೆ ಮಾಜಿ ಪತಿ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಶೋಭಿತಾ ದಂಪತಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ ..ಈ ಸುದ್ದಿ ಏನು ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಿವಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ..
 
1 /7

ಟಾಲಿವುಡ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್‌ಪ್ರಭು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಇಶಾ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 'ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ವಿವಾಹ'ವಾಗಿದ್ದರು..

2 /7

ಸಮಂತಾ ಅವರು ಮತ್ತೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 

3 /7

ಈ ನಡುವೆ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಸೈಡ್‌ಲೈನ್‌ಗೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ.

4 /7

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ  ನಾಗಚೈತನ್ಯ ತಂದೆ ತೆಲುಗು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯ  ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೊಮ್ಮಗನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

5 /7

ಯಾವಾಗ, ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಸಹಜವಾಗೇ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಮೊಮ್ಮಗು ಆಸೆಯಂತೂ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

6 /7

ಹೀಗಾಗಿ, ಸೊಸೆ ಶೋಭಿತ ಹಾಗೂ ಮಗ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಸಮಂತಾಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಆಗ್ತಾರಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಸು ಗುಸು ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.

7 /7

ನಾಗಚೈತನ್ಯ  ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶೋಭಿತಾರನ್ನ ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮುದುವೆಯಾದ್ರು. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.

